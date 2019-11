Benevento Store, disponibile il kit celebrativo dei 90 anni Il pezzo è già disponibile in edizione limitata presso il punto vendita di via del Pomerio

Altra iniziativa adottata dal Benevento Calcio. Per la celebrazione dei 90 anni del sodalizio giallorosso, già festeggiato con un evento in piazza lo scorso 6 settembre e con la realizzazione di una maglia da gioco dedicata di colore azzurro, i tifosi potranno ricordare al meglio questo importante anniversario con un box realizzato dal Benevento Calcio. Al suo interno ci sono diversi gadget, tra cui una T-Shirt, una sciarpa, un cappello e un fermacarte avente la forma e i colori della prima divisa da gioco. Suggestive le foto che abbelliscono il supporto, raffiguranti i momenti salienti della storia del calcio sannita e che sono state utilizzate anche per promuovere la campagna abbonamenti.

Si tratta di una edizione limitata, un pezzo unico da conservare che è già disponibile presso il Benevento Store di via del Pomerio e anche sulla piattaforma online. Considerata la poca disponibilità, l'invito è quello di affrettarsi per portare a casa un cimelio storico del sodalizio sannita.