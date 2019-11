Benevento, Tuia e Volta tornano a disposizione I due calciatori domani si alleneranno con il gruppo

Allenamento mattutino per il Benevento che ha lavorato sul manto erboso dell'Imbriani. I giallorossi si stanno preparando al meglio alla sfida di sabato in programma al Penzo contro il Venezia. Quest'oggi lo staff tecnico ha improntato la seduta su esercitazioni tecnico - tattiche e situazioni di gioco sia in fase difensiva che offensiva. Una partitina a tema, calci piazzati e penalty hanno chiuso questa terza giornata di lavoro. Continuano il programma di recupero Tuia e Volta che torneranno a piena disposizione nel pomeriggio di domani. Una notizia positiva per il tecnico Inzaghi che quindi avrà nel proprio arco due ulteriori frecce di spessore, anche se è chiaro che i due non verranno utilizzati dal primo minuto nel match del Penzo, con Caldirola e Antei che sono pronti per scendere in campo da titolari.