Inzaghi, tifoso polacco si tatua il tecnico del Benevento Gesto estremo da parte di un fanatico dell'ex numero 9 del Milan

Il calcio sa regalare delle vere e proprie passioni viscerali, non solo per la propria squadra del cuore ma anche per quei calciatori che contribuiscono a renderla grande. Ne sa qualcosa un tifoso polacco del Milan che quest'oggi ha deciso di tatuarsi Superpippo, in una scena di gioco in cui l'ex numero nove vestiva la maglia rossonera. Ennesimo atto d'amore nei confronti di un personaggio che ha scritto la storia del calcio italiano, riuscendo a vincere tutto ciò che c'era da vincere. In calce la frase "follow your dream"; tradotto: "insegui i tuoi sogni", proprio come ha dimostrato Inzaghi nel corso della sua carriera.

E' chiaro che una nota d'orgoglio traspare anche per i tifosi del Benevento che si godono Inzaghi ogni giorno, seppur in veste da allenatore con ottimo profitto, come dimostrato dal primo posto in classifica. Un esempio lampante l'hanno fornito quei quattro cinesi che qualche mese fa hanno affrontato un viaggio di migliaia di chilometri solo per abbracciare Superpippo, raggiungendo Benevento e facendo il tifo per la Strega in occasione del match vinto contro il Perugia. Una fama "internazionale" per il sodalizio di via Santa Colomba, favorito dalla presenza del campione del mondo.