Benevento, Vigorito: "Ai massimi livelli come da 14 anni" "Il mercato? La tifoseria non ha bisogno di ulteriori regali. Lavoriamo con moderazione"

Tra gli ospiti della seconda edizione di "Benevento città in fiore", c'era tra gli ospiti anche il presidente Oreste Vigorito. Il massimo dirigente giallorosso ha voluto rimarcare l'importanza di simili iniziative per tutta la città, anche se - inculcato dai giornalisti - non è mancato il suo pensiero sull'ottimo andamento della sua squadra:

"Vedere la gente sorridere mi fa immenso piacere, anche se mi auguro la stessa partecipazione se le cose non dovessero andare nel modo giusto. A luglio ho promesso che avremmo provato a viaggiare ai massimi livelli, come abbiamo sempre fatto in 14 anni di gestione. Ci stiamo riuscendo e ne sono contento".

FATTORE VIGORITO - "E' vero, in casa l'andamento è positivo, ma non bisogna dimenticare i dieci punti ottenuti in trasferta, frutto di due vittorie e quattro pareggi. Ho chiesto a Inzaghi di vincerle tutte, ma ha detto che non ci riesce. Siamo una squadra tosta, ciò è dimostrato dal fatto che siamo usciti indenni da campi in cui altre squadre hanno perso. Non vedo una grande differenza tra in casa e fuori, se avessimo vinto sempre probabilmente staremmo in Champions League. Qualche volta pareggiamo fuori, speriamo di continuare a farlo e di vincere in casa: vorrebbe dire chiudere con circa 80 punti".

EVACUO - "Per lui nutro un grande affetto. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere un campione sia in campo che fuori. In passato ho confessato che se avessi avuto un figlio maschio, probabilmente l'avrei voluto come lui. Mi fa piacere del suo rientro dopo l'infortunio, un po' meno perché sarà disponibile contro di noi e conoscendo le sue potenzialità penso possa dare ancora molto. Ma adesso pensiamo alla gara con il Venezia, guardiamo partita dopo partita. Ci sarà tempo per pensare al Trapani".

MERCATO - "La tifoseria non ha bisogno di ulteriori regali. Per noi è importante che la tifoseria e la città siano vicine. Questa società non ha debiti o crediti nei confronti dei tifosi, lavoriamo con moderazione. Abbiamo un direttore sportivo che sta operando con dei buoni risultati e anche la società tutta ha dimostrato di essere maturata".