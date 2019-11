Venezia - Benevento, il dato della prevendita per gli ospiti Positivo l’andamento fatto registrare dalla tifoseria sannita

Procede con un buon ritmo la prevendita per il match di sabato, in programma al Penzo tra Venezia e Benevento. Positivo il dato fatto registrare fino a questo momento dalla tifoseria giallorossa che ha staccato ben 252 tagliandi. Diversi sono i sostenitori che si sono organizzati da tempo, prenotando un comodo ed economico volo aereo.

Non mancano coloro che compiranno una vera e propria attraversata con pulmini e auto private. A dargli man forte saranno i sostenitori residenti al nord che, come sempre, saranno presente per sostenere la Strega in un momento topico della stagione giallorossa.