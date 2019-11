Serra dirigerà Venezia - Benevento Il fischietto della sezione di Torino ha sette precedenti con la Strega

E' stato designato l'arbitro del match tra Venezia e Benevento, in programma sabato al Penzo con fischio d'inizio fissato alle 15. Si tratta di Marco Serra della sezione di Torino, un quinto anno in serie B che vanta ben sette precedenti con la formazione giallorossa, l'ultimo risalente allo scorso 24 settembre quando la Strega impattò per 1-1 a Udine contro il Pordenone. Eccoli di seguito:

8 settembre 2013: Grosseto - Benevento 1-1

8 dicembre 2013: Benevento - Ascoli 2-0

6 aprile 2014: Benevento - Catanzaro 0-0

29 novembre 2014: Reggina - Benevento 0-2

7 marzo 2015: Salernitana - Benevento 2-0

19 gennaio 2019: Lecce - Benevento 1-1

24 settembre 2019: Pordenone - Benevento 1-1

Lo score è di due successi, quattro pareggi e una sconfitta.

Serra tra i cadetti ha diretto 68 incontri, contraddistinti da 30 successi interni, 29 pareggi e solo 9 exploit esterni. Ha concesso 18 rigori e tirato fuori in 18 occasioni il cartellino rosso.

Al Penzo sarà coadiuvato dagli assistenti Tardino e Scatragli. Quarto uomo Monaldi.