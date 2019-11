Serie B, Juve Stabia e Trapani rischiano l'esclusione Nell'occhio del ciclone la posizione di Petroni, socio dei due club dal 21 giugno al 9 luglio

Juve Stabia e Trapani rischiano l'esclusione dal campionato. E' quanto emerso dalle indagini effettuate dalla procura federale, riportate dal Sole24ore, basate su un'attenta analisi relativa alla gestione economica e finanziaria di entrambe le società. In tal senso si è evidenziata la presenza di Fabio Petroni nel capitale societario dei due club, precisamente dal 21 giugno al 9 luglio 2019. Una situazione in netto contrasto con quanto previsto dallo statuto Figc e dalle Noif, secondo cui non sono ammesse partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.

In attesa del deferimento, l'avvio del procedimento porta alla sospesione dei contributi federali. Se l'illecito dovesse essere appurato, le società rischierebbero grosso, con la possibile esclusione dal campionato di serie B.