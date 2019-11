Benevento, saranno ampliati gli spogliatoi dell'Imbriani La giunta comunale ha approvato il progetto. Le spese saranno a carico del sodalizio giallorosso

Nuovo importante novità strutturale fortemente voluta dal Benevento Calcio. Questa mattina la giunta comunale ha approvato un progetto relativo all'ampliamento degli spogliatoi dell'Imbriani. L'impianto sportivo adiacente il Vigorito è già stato oggetto recentemente di migliorie, in particolar modo del terreno di gioco con la sostituzione del vecchio fondo sintetico con quello in erba naturale. Gli spalti, inoltre, sono stati dotati di sediolini. In cantiere c'è la realizzazione di una struttura di circa 40 mq che servirà al sodalizio sannita come sala massaggi. Le spese saranno tutte a carico del club guidato da Oreste Vigorito. Una aggiunta importante, che permetterà all'Imbriani di essere sempre più un centro di primo piano per il lavoro quotidiano svolto dalla truppa guidata da Pippo Inzaghi.