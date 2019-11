Venezia - Benevento, scopri il dato finale della prevendita Numero positivo fatto registrare dalla tifoseria giallorossa

E' terminata alle 19 la prevendita riservata al settore ospiti per la sfida di domani tra Venezia e Benevento, in programma al Penzo con fischio d'inizio fissato alle 15. Saranno 383 i tifosi sanniti che presenzieranno nell'impianto sportivo lagunare. Un dato positivo, considerata la distanza e i problemi legati al maltempo che stanno attanagliando in particolar modo la città veneta. Il Benevento, quindi, avrà dalla sua una buona rappresentanza di sostenitori, pronti a sostenerlo in un incontro che si prevede non affatto semplice.