Benevento, al Penzo tutti a piedi. LE FOTO L'albergo è dietro lo stadio. Inzaghi conferma il 4-3-2-1

(frasan) Quando si dice “casa e bottega”. In questo caso diremmo hotel e campo. Già perchè la speciale ubicazione dell'albergo scelto dal Benevento ha consentito ai giallorossi di fare due passi a piedi per raggiungere il “Penzo”. Una scena un po' inusuale, considerato che ormai negli stadi si arriva col pullman societario, scorta e compagnia varia. D'altra parte la città lagunare ha una orografia tutta particolare e per evitare di dover magari sobbarcarsi un altro viaggio in traghetto, la società giallorossa ha scelto l'hotel alle spalle dello stadio veneziano. Così, dopo la riunione tecnica, tutti hanno raccolto le loro cose e si sono avviati a piedi al Penzo.

Nel frattempo Inzaghi ha anche annunciato la formazione: ha confermato il centrocampo a tre: Hetemej, Schiattarella e Viola. Dietro Coda ci saranno Kragl e Sau.

Ecco la formazione che scdnderà in campo contro il Venezia.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Tello, Tuia, Improta, Basit, Gyamfi, Insigne, Di Serio, Vokic.

VENEZIA (4-3-1-2): Lazzerini; Fiordaliso, Modolo, Casale, Ceccaroni; Zuculini, Fiordilino, Suciu; Aramu; Bocalon, Capello. A disp: Bertinato, Pomini, Senesi, Montalto, Gaviou, Zigoni, Di Mariano, Maleh, Lollo, Lakicevic. All.: Dionisi

ARBITRO: Serra di Torino

Guardalinee: Tardino e Scatragu

Quarto uomo: Monaldi