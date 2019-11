La diretta web di Venezia - Benevento Seguite con noi il match dei giallorossi in casa dei lagunari

Il Benevento è di scena a Venezia per la quattordicesima giornata del campionato di serie B. I giallorossi, primi in classifica con un vantaggio di sei punti sulla seconda Pordenone, puntano al bis dopo l'importante successo conquistato sabato scorso contro il Crotone al Vigorito. Come nel match con i calabresi, Inzaghi ripropone il 4-3-2-1 di partenza. In difesa confermato il pacchetto composto da Maggio (alla sua centesima presenza tra i cadetti), Antei, Caldirola e Letizia. Le chiavi del centrocampo sono state affidate al "trio delle meraviglie" Viola, Schiattarella ed Hetemaj. Rientra Kragl che, insieme a Sau, darà supporto all'unica punta Coda. Dal Sannio sono giunti 383 sostenitori giallorossi, pronti a incitare la Strega in questa insidiosa trasferta. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiodaliso, Modolo, Casale, Ceccaroni; Zuculini, Fiordilino, Suciu; Aramu; Bocalon, Capello. A disp.: Bertinato, Pomini, Senesi, Montalto, Gaviou, Zigoni, Di Mariano, Maleh, Lollo, Lakicevic. All.: Dionisi

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Tello, Tuia, Improta, Basit, Gyamfi, Insigne, Di Serio, Vokic. All.: Inzaghi