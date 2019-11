Caldirola: "Siamo forti. Un applauso ai nostri tifosi" Il centrale difensivo del Benevento: "E' una grande vittoria contro un avversario difficile"

E' stato l'autore del raddoppio giallorosso con un preciso colpo di testa su suggerimento di Kragl. Luca Caldirola si è confermato un gigante in campo con un'altra prestazione importante. Ecco le sue dichiarazioni al termine del match:

"E' stata una grande vittoria su un campo difficile, contro una squadra che ha sempre messo in difficoltà le grandi. I tre punti sono pesantissimi. Il campionato è ancora lungo, ma andiamo avanti seguendo al meglio il nostro percorso. Venivamo da un periodo un po' particolare in trasferta dove facevamo fatica a raccogliere le vittorie. Ottima prova di tutta la squadra contro un'avversaria, lo ripeto, non affatto semplice".

SOLIDITA' DIFENSIVA - "Stiamo diventando una squadra davvero importante. Non prendere gol aiuta a creare consapevolezza. Sappiamo che siamo forti sia dietro che davanti, quindi dobbiamo continuare su questa strada".

TIFOSI - "Vedere tutti questi tifosi in una trasferta complicata anche per motivi logistici è stato molto bello. A loro vanno solo gli applausi per tutto il supporto che ci regalano in ogni partita".