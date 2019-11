Schiattarella: "Viviamo alla giornata con voglia di vincere" Il centrocampista del Benevento: "Non abbiamo ancora fatto nulla. Lavoriamo con serenità"

Intervista post gara per Paquale Schiattarella che ai microfoni di Ottochannel ha commentato così il successo rimediato sul Venezia:

"La mia condizione sta migliorando grazie alla costanza delle prestazioni. Devo solo continuare così per farmi trovare sempre pronto. Siamo un gruppo unito che ha dimostrato più volte di essere capace a sopperire le assenze di tutti, quindi è indifferente il modulo. Non abbiamo ancora fatto nulla, anzi c'è da migliorare sotto vari aspetti. Fortunatamente i risultati stanno arrivando e ci permettono di lavorare con la giusta serenità".

CONVINZIONE - "Sono abituato a vivere alla giornata, senza farmi troppi programmi. E' chiaro che se continuiamo a tenere questi risultati saremo felici già prima di maggio, ma personalmente guardo alla prossima partita e non oltre. Veniamo da un periodo in cui stiamo facendo delle cose eccezionali, quindi devono essere gli altri a preoccuparsi di noi".

ANALOGIE SPAL - "Vedo la stessa voglia di vincere. Anche nel corso degli allenamenti non vediamo l'ora di scendere in campo per fare più punti possibili. E' una caratteristica che non dobbiamo mai perdere perché è indispensabile per primeggiare in questa categoria".