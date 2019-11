Inzaghi: "Gara emozionante. La strada è tracciata ma lunga" Il tecnico del Benevento: "I meriti vanno al presidente e ai calciatori. Un plauso a Improta"

E' un Inzaghi soddisfatto quello che ha parlato nel dopo gara ai microfoni di Ottochannel. Ecco le sue dichiarazioni:

"Personalmente ho pochi meriti. Sto cercando di fare ciò che ho sempre fatto, ovvero allenare. I meriti vanno al presidente e ai calciatori che hanno mostrato la cattiveria giusta. Ero curioso di questa gara. Faccio fatica a trovare difetti, la strada è tracciata ma non abbiamo ancora fatto nulla. Molti di loro si erano sentiti calciatori di serie B e non so perché. Dal primo giorno gli ho detto che hanno perso del tempo, che dovevano stare in A già da tempo".

VENEZIA - "E' stato molto emozionante tornare al Penzo. Ho esultato meno del solito perché certe emozioni non si controllano. Sono stati due anni fantastici in cui abbiamo vinto tanto. Per novanta minuti ho dato battaglia perché mi conoscono, ma dopo la gara i miei amici veneziani sanno che faccio il tifo per loro".

ATTEGGIAMENTO - "Penso che ci siano anche gli altri. Se pensiamo di dominare sempre partiamo da un concetto sbagliato, nel senso che in una gara c'è la fase di possesso - che oggi abbiamo fatto bene - e di non possesso in cui ce l'hanno gli altri. Oggi la squadra ha mostrato l'atteggiamento giusto, c'era la voglia di rincorrere ogni palla. Abbiamo rischiato pochissimo come sempre. Per me non esistono squadre piccole, in questa categoria i match sono tutti complicati. Dobbiamo essere bravi a tenere sempre questa mentalità senza cullarci degli allori che devono arrivare a maggio. Va dato merito alla squadra che lavora bene in entrambe le fasi. L'apporto dei vari Sau e Coda che si sacrificano è molto importante. Con questo atteggiamento diventi un esempio, quindi tutti si aiutano. Credo che questo sia il nostro segreto. Improta meriterebbe di giocare titolare perché quando entra dà sempre tutto se stesso. Deve essere molto felice di ciò che sta facendo, sono molto orgoglioso del suo comportamento e mi auguro che continui così".

TRAPANI - "La tensione agonistica non scemerà, altrimenti qualcuno resta fuori. Quella di venerdì è la gara più importante dell'anno, ma adesso godiamoci il momento e da domani penseremo al Trapani".