Benevento, si torna al lavoro. Domani Inzaghi sarà a Firenze Comincia per i giallorossi la preparazione alla sfida di venerdì con il Trapani

Smaltite le fatiche del bel successo ottenuto a Venezia, il Benevento questo pomeriggio tornerà in campo per cominciare a preparare il match con il Trapani. Non c'è tempo da perdere, dato che l'incontro con i siciliani si giocherà venerdì sera per l'anticipo della quindicesima giornata di campionato. I giallorossi si ritroveranno nel pomeriggio prima in sala video, per poi passare sul manto erboso dell'Imbriani. Sarà una settimana importante per il centrale difensivo Tuia che avrà modo di allenarsi a pieno ritmo dopo il recente stop che gli ha fatto saltare i match con Crotone e Venezia, anche se al Penzo figurava in panchina. Difficile, invece, il recupero di Volta che domani partirà con il tecnico Inzaghi e il team manager Alessandro Cilento alla volta di Firenze, dove è in programma un incontro tra i vertici della Can B e gli esponenti dei vari club del campionato cadetto. Il confronto si terrà presso l'Hotel Sina Villa Medici di Firenze e vi parteciperanno anche il presidente della Lega B Mauro Balata, quello dell'Aia Marcello Nicchi e il designatore Morganti. All'incontro si approfondiranno temi di natura tecnica e regolamentare.