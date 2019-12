"Un calcio al diabete", sarà premiata la Curva Sud Benevento L'evento si terrà il prossimo 5 dicembre al Palatedeschi

Il prossimo 5 dicembre si svolgerà presso il Palatedeschi la manifestazione "Un calcio al diabete", che vedrà diversi interventi che verteranno su varie tematiche. Nel corso dell'evento sarà premiata anche la Curva Sud Benevento, come annunciato dagli stessi ultras attraverso una nota apparsa sui profili social:

La Curva Sud, come abbiamo sempre rimarcato, è attiva per quanto riguarda la solidarietà ed il sociale, ogni qual volta viene chiamata in causa. Anche quest’anno, come già avvenuto nel novembre 2018, quando prendemmo parte sugli spalti del “Vigorito” a sostegno del quadrangolare organizzato per quella circostanza, aderisce all’iniziativa dell’associazione AsDIM (Associazione diabetici Italia meridionale), per quanto riguarda il progetto “Un calcio al diabete” edizione 2019 denominata “Star Ball”. Il 5 Dicembre, presso il Palatedeschi di Benevento, si terrà detta manifestazione, con inizio alle ore 9:00, e terminerà alle 24:00. Il programma prevede un quadrangolare di calciotto, intervento di artisti rap Beneventani, show culinari, show comici, premiazioni delle squadre vincenti, e premiazione ai rappresentanti della squadra del Benevento calcio, show musicale, dj set e tanto altro ancora. Sarà premiata durante la serata, anche la Curva Sud, per la collaborazione avvenuta proprio riguardo il quadrangolare disputato al Vigorito nel 2018. Il nostro intento, è quello di dare una mano concreta all’associazione, e per fare ciò, chiediamo il sostegno di tutto il popolo sannita. Venderemo presso la nostra sede, anche noi il ticket d’ingresso per la manifestazione del palatedeschi che avrà un costo di 5 euro. Il ricavato lo devolveremo interamente all’associazione. Vi ricordiamo che la nostra sede è sita in via Massimo D’azeglio n.40, e ogni giorno dalle ore 17:00 alle ore 21:00 circa, potrete acquistare anche da noi il ticket d’ingresso per la manifestazione. Con un piccolo sforzo, possiamo permettere ad AsDIM di reperire fondi per continuare il loro pregetto di informazione e prevenzione del diabete. Vi aspettiamo numerosi presso la nostra sede. Avanti popolo Sannita!