Benevento, Hetemaj in diffida Nessun appiedato in casa Trapani, prossimo avversario dei giallorossi

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quattordicesima giornata del campionato di serie B. Al Penzo Hetemaj ha subìto la quarta ammonizione stagionale, finendo in diffida. Al prossimo giallo scatterà la squalifica automatica. Nessun appiedato in casa Trapani, prossimo avversario del Benevento. Per leggere il comunicato completo clicca qui.