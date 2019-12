Benevento, col Trapani tutti a disposizione tranne uno Volta salterà anche la sfida di venerdì

Saranno tutti a disposizione per la sfida al Vigorito tranne uno. Massimo Volta salterà anche la partita col Trapani. Il difensore ex Perugia dovrà fare i conti con l'ennesimo stop. Superati i guai fisici con una cura fatta addirittura in Spagna per l'infiammazione all'inguine, il calciatore deve ancora trovare la condizione ottimale, dopotutto l'assenza dal rettangolo verde dura da tanto tempo. L'ultima partita risale al 21 settembre in occasione della vittoria col Cosenza all'ultimo respiro grazie ad una rete di Armenteros. Quattro presenza quest'anno per Volta, osservato speciale. Il presidente Vigorito ha tranquillizzato tutti nel corso della trasmissione Ottogol, in onda tutti i lunedì alle 21 sul canale 696 del digitale terrestre, ma è evidente che se i guai non dovessero finire per il difensore, la società dovrà correre ai ripari nel mercato invernale. Il tempo c'è ancora, ma intanto Inzaghi dovrà fare a meno di questo calciatore anche per la sfida interna col Trapani. Non sarà però emergenza. Saranno a disposizione Caldirola, Tuia e Antei. Ampia scelta anche negli altri reparti. Per il centrocampo, tutto dipenderà dal modulo che Pippo deciderà di adottare: 4-4-2 o albero di natale con quest'ultimo che dovrebbe avere la meglio come nelle ultime due partite. Il centrocampo a tre ha regalato anche la vittoria in trasferta col Venezia, quella che mancava da quasi due mesi, l'ultima in casa dello Spezia. Anche in avanti le scelte si sprecano. Il gruppo sta bene, proprio nel pomeriggio si sono allenati tutti, pure Armenteros che non era stato convocato per l'ultima trasferta. Domani la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio, subito dopo i calciatori andranno in ritiro nel quartier generale di Venticano. Poi venerdì mattina in campo per la rifinitura in attesa del match che avrà inizio alle 21 al Vigorito per l'anticipo della quindicesima giornata.