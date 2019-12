Serie B, i tecnici sicuri: "Benevento già in A". Inzaghi frena Il giallorosso risponde ai colleghi: "Stiamo attenti, i valori delle altre verranno fuori"

Il primo posto ottenuto dal Benevento, con un netto vantaggio di ben nove punti sulle inseguitrici, lascia presagire a un campionato a senso unico da parte della truppa di Inzaghi. Lo pensano un po' tutti i tecnici del campionato cadetto che, a "La Gazzetta dello Sport", hanno parlato del rendimento fatto registrare dai giallorossi. Tra questi c'è Giovanni Stroppa che ha affrontato recentemente la Strega con il suo Crotone: "Deve succedere una catastrofe perché il Benevento non vada in A", così come Marcolini del Chievo: "Ha messo l'ipoteca, anche perché dietro nessuno ha dato la sensazione di poterlo contrastare".

"L'equilibrio dietro alla capolista favorisce la fuga, il campionato può solo perderlo il Benevento", le parole di Boscaglia che trova d'accordo anche Zauri: "Per continuità e organico è imperdibile, se avrà un carico ha le risorse per riprendersi e non farsi scavalcare da due squadre. Alle altre manca continuità".

Qualche dubbio ce l'ha l'allenatore del Pisa, D'Angelo: "Non è ancora fatta, anche se per continuità ha dimostraro di essere più forte. Occhio a Crotone, Frosinone e Ascoli". Più pacata la considerazione di Ventura: "Non so se il Benevento è imperdibile, di sicuro si è meritato questo primo posto: ha un passo decisamente superiore. A gennaio, però, il campionato camberà molto, ci sarà meno incertenzza. A me piace il Crotone, poi occhio al Pordenone".

Pippo Inzaghi, che conosce il mondo del calcio alla perfezione, ha invece frenato: "Ci è bastato sbagliare una partita per perdere male, quindi dobbiamo stare attenti. Non molliamo nulla, perché i valori delle altre verranno fuori. Le rivali sono tante".