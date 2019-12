Trapani, Biabany: "Pronti ad affrontare il Benevento" L'esperto attaccante dei siciliani: "Inzaghi sa bene come tirar fuori il massimo dai suoi"

Tra gli ultimi arrivati in casa Trapani c'è Jonathan Biabany. L'attaccante, che vanta un passato in serie A con Inter e Parma, è sceso in campo da titolare contro il Livorno e subentrato nel match con il Chievo. Due successi importanti per i siciliani che adesso si preparano a sfidare la capolista Benevento:

"Sarà tosta - ha affermato il calciatore al "Corriere dello Sport" - credo che sia l'unica squadra ad avere qualcosa in più. E poi Inzaghi sa bene come tirar fuori il massimo dai suoi. Ma noi siamo pronti ad affrontarla. Come sto fisicamente? Bene, cerco di raggiungere il 100%. Ci sono vicino. Difficile prevedere quanto manchi per essere al top, credo un paio di settimane. Mentalmente, però, sono al massimo".