Benevento-Trapani, 31a sfida: siciliani in vantaggio L'ultima vittoria giallorossa il 7 marzo 99. Ma da allora si è giocato solo due volte

Il numero che non t'aspetti. Quella tra Benevento e Trapani sarà la 31a sfida tra le due compagini, che hanno duellato per la prima volta tra loro addirittura il 18 novembre del 1934, vale a dire qualcosa come 85 anni fa. E se il Benevento aveva la stessa denominazione attuale, i siciliani si chiamavano Juventus Trapani: per i giallorossi era il primo campionato di serie C, a guidarli l'ungherese Halmos. Quello delle denominazioni diverse lungo questi 85 anni è un leit motiv curioso: nel '49 il Trapani si chiamava Depranum, nel '60 il Benevento era San Vito. 30 sfide per lo più in terza serie, qualche volta in C2 e una, nel 1956, in D: siciliani in vantaggio nel bilancio complessivo con 11 vittorie. 8 sono quelle giallorosse, 11 i pareggi.

Gli ultimi due confronti nel 2016-17 sono invece gli unici disputati in serie B: risultati contrastanti, perchè a fronte di due vittorie dei siciliani ci fu la promozione in A del Benevento e la retrocessione in C2 del Trapani. La squadra di Baroni perse all'andata al Municipale il 25 ottobre 2016 per un gol di testa del piccolo Citro. Al ritorno, in un momento di crisi di risultati, i giallorossi si fecero infilare di nuovo dai siciliani che segnarono due volte con Coronado su rigori decisamente opinabili e in contropiede con Curiale. Il gol giallorosso del momentaneo 1 a 1 fu messo a segno da Ceravolo. Era il 25 marzo 2017, a distanza di tre mesi la strega avrebbe festeggiato la sua prima storica promozione in serie A.

Bisogna dire che prima dei due confronti in B, le due squadre si erano perse di vista e non si affrontavano da ben 17 anni: cosicchè l'ultimo successo casalingo dei giallorossi sui granata trapanesi risale al 7 marzo 1999 in C2, l'ultimo confronto possibile. Altro campionato vinto dalla strega, congiuntura astrale che desta curiosità. Alla fine di quella stagione i giallorossi di Dellisanti furono promossi in C1. Dicevamo dell'ultimo incontro disputato prima della B, che coincide anche con l'ultima vittoria giallorossa. Il Benevento si impose nel finale con una staffilata di De Simone e un gol (il primo in serie C) del giovane Galassi. Rirovare la vittoria 20 anni dopo è quantomeno d'obbligo, non solo per le statistiche.

Nella foto l'ultima sfida al Vigorito tra Benevento e Trapani: duello tra Coronado e i giallorossi Venuti e Eramo