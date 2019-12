Benevento - Trapani, ecco i convocati Solo un'assenza per il tecnico Inzaghi contro i siciliani

Sono 23 i calciatori convocati da Inzaghi per il match di domani sera, valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie B contro il Trapani. Tutti presenti per il tecnico giallorosso, a eccezione dello squalificato Volta e del centrocampista Gyamfi. Prima convocazione per il giovane della Primavera, Francesco Solimeno. Rientra Armenteros. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori;

DIFENSORI: Letizia, Gyamfi, Caldirola, Antei, Tuia, Maggio, Solimeno:

CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Schiattarella, Viola, Tello, Hetemaj, Vokic, Kragl, Improta, R. Insigne;

ATTACCANTI: Coda, Sau, Di Serio, Armenteros.