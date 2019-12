Benevento, gioia per Solimeno: è tra i convocati di Inzaghi L'esterno di difesa della Primavera sarà a disposizione del tecnico giallorosso

Grande gioia per Francesco Solimeno. L'esterno di difesa della Primavera figura tra i convocati di Inzaghi per il match di domani con il Trapani. Il calciatore, che si allena con la prima squadra da diverse settimane, si è ben contraddistinto tanto da guadagnarsi l'ambita chiamata. Domani parteciperà alla rifinitura, per poi partire insieme a capitan Maggio e compagni alla volta del Ciro Vigorito. In giallorosso Solimeno ha seguito un percorso importante, a partire dall'under 15. E' un punto fisso della Primavera, considerate le otto presenze in campionato a cui vanno aggiunte le due gare giocate in Coppa Italia. Quella con la prima squadra sarà un'esperienza di spessore di cui farà tesoro, in vista del futuro. Dopo i vari Rillo, Sanogo, Pastina, Moccia e adesso Solimeno, il Benevento mostra sempre più di tenere in considerazione i propri giovani facendogli vivere la meritata "gioia" della prima squadra. Un punto di partenza, e non di arrivo, che va ad arricchire il percorso in giallorosso.