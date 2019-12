"Un calcio al diabete", premiata la Curva Sud Gli ultras giallorossi hanno ricevuto una targa nel corso della manifestazione

Quella di ieri è stata una lunga giornata vissuta al Palatedeschi di Benevento, in cui si è celebrato il progetto "Un calcio al diabete". Nel corso della manifestazione sono stati proposti diversi spettacoli, dalle partite di calcetto fino all'esibizione di artisti locali. Tra i premiati è figurata anche la Curva Sud Benevento. Gli ultras giallorossi hanno ricevuto una targa ricordo per l'impegno mostrato lo scorso anno, quando furono parte attiva nell'organizzazione di un quadrangolare disputato al Ciro Vigorito e organizzato dall'AsDim. Un nuovo riconoscimento importante per la tifoseria sannita che si conferma in prima linea per le questioni relative al sociale.