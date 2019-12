La diretta web di Benevento - Trapani Seguite con noi il match dei giallorossi

Siamo al Ciro Vigorito per assistere al match tra Benevento e Trapani, valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie B. I giallorossi si presentano da capolista, con un netto vantaggio di nove punti maturato sulle dirette inseguitrici. L'obiettivo è quello di incrementarlo, anche se non sarà affatto semplice contro un Trapani in ripresa che è reduce da due successi consecutivi. Per quanto riguarda le scelte, Inzaghi ha confermato la formazione che ha espugnato il Penzo di Venezia. Ecco le formazioni che si sfideranno:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Tello, Tuia, Improta, Gyamfi, Insigne, Di Serio, Solimeno, Vokic, Armenteros. All.: Inzaghi

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Del Prete, Fornasier, Scognamillo, Grillo; Moscati, Taugordeau, Corapi; Ferretti, Evacuo, Pettinari. A disp.: Dini, Stancampiano, Paglarulo, Aloi, Minelli, Luperini, Cauz, Candela, Scaglia, Tulli, Colpani, Canino. All.: Baldini