Benevento, a Vigorito una statua della libertà "giallorossa" L'omaggio da parte di Antonio Attanasio al massimo dirigente

La passione per il Benevento non conosce confini. Antonio Attanasio, tifoso residente a New York e autore di numerose iniziative in favore dei "conterranei" sanniti, questa sera era presente al Ciro Vigorito. L'approssimarsi delle festività natalizie l'hanno portato a compiere un viaggio programmato verso il Sannio, dove resterà fino alla fine del mese. In tribuna è avvenuto l'incontro con il presidente Vigorito, al quale ha regalato una simpatica statua della libertà colorata di giallorosso, con in mano la bandiera del Benevento. Un omaggio particolarmente gradito dal massimo dirigente che ha anche apprezzato l'impegno di Attanasio per favorire i tifosi meno abbienti attraverso il regalo di abbonamenti e biglietti.