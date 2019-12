Improta: "E' stata una festa. Questo pubblico è da serie A" L'esterno del Benevento: "Ottima prestazione. La forza di questa squadra è il gruppo"

Ai microfoni di Offside si è presentato anche Riccardo Improta che ha commentato così il 5-0 rifilato al Trapani:

“La forza di questa squadra è l’unità di tutti, soprattutto da parte di chi non gioca. Oggi è stata una festa, dobbiamo continuare così”.

TRAPANI - “Lo scorso anno eravamo altrettanto forti, ma adesso ci conosciamo di più riuscendo a commettere meno errori caratteriali. Il mister è stato bravo a farci capire che siamo tutti indispensabili e infatti chi entra spacca la partita. Oggi è sembrata facile, ma affrontavamo una squadra che veniva da due vittorie e questo avvalora quanto fatto. Già a Venezia siamo riusciti a fare bene anche dal punto di vista della prestazione. Incrociamo le dita e continuiamo così”.

FORZA - “Notiamo la nostra forza. In casa riusciamo a mettere sotto chiunque. Abbiamo lavorato tanto da agosto, ma l’ossatura è quella dell’anno scorso. Stiamo raccogliendo i nostri sforzi, ma la serie B è lunga e complicata; dobbiamo solo continuare così”.

INZAGHI - “Riesce a tenere alta la concentrazione in qualsiasi momento. E’ sempre sugli attenti e pronto a curare il dettaglio. In questo ci aiuta tanto. E’ un vero e proprio martello”.

CONDIZIONE - “Ho sempre lavorato per dare il massimo. Ho raggiunto la mia condizione fisica ottimale. Lavoro per giocare dall’inizio e cerco di fare la differenza ogni volta che mi inserisce. Mi ha fatto piacere sentire l’applauso dei tifosi nei miei confronti”.

LAVORO - “Abbiamo lavorato tanto su di noi. Il mister nella settimana di sosta ci ha fatto lavorare su un altro modulo, questo in serie B è molto utile soprattutto per una squadra come la nostra”.

TIFOSI - “E’ giusto che i tifosi sognino come lo facciamo noi. Li ringrazio perché davvero è un pubblico da serie A, anche lo scorso anno non ci ha mai traghettato”.