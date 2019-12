Serie B, il vuoto dietro i giallorossi. Il Livorno a Castori? Nessuno mostra continuità. Stasera Pordenone-Crotone. I labronici in crisi attendono i giallorossi

Cremonese, Ascoli, Pescara. La presunzione di essere grandi si scontra con la realtà, con una continuità inesistente, con prestazioni a corrente alternata. E così da presunte grandi, queste squadre diventano incompiute. La squadra di Baroni, che fu di Rastelli, ha una classifica a dir poco drammatica: oggi sarebbe ai play out per evitare la caduta in C. Con tutto quello che si è speso nella città del torrone è come prendere uno schiaffo in pieno viso un giorno si è l'altro pure. Il Chievo ieri aveva assenze importanti, Giaccherini e Cesar su tutti, ma la Cremo non ne ha approfittato, incappando invece nella sesta sconfitta stagionale.

L'Ascoli ha fatto subito la voce grossa a Empoli, poi ha perso Da Cruz e si è incartato. Come troppo spesso gli capita. Nelle ultime cinque, una vittoria, due sconfitte e due pareggi. E' vero, la classifica dietro il Benevento resta cortissima, ma un cammino a singhiozzi non aiuta a venirne fuori. Zanetti incassa qualche critica, ma se la prende con la sfortuna e con... Brignoli che ha fatto il fenomeno tra i pali dell'Empoli.

E siamo al Pescara. La squadra più pratica delle tre “bocciate” negli anticipi di ieri. Grazie al suo pragmatismo, la squadra di Zauri si era portata sul 2 a 0 contro un Venezia sciupone all'inverosimile. Ma poi i nodi vengono al pettine e i lagunari, insistendo col loro gioco pressante, l'hanno pareggiata con due guizzi dell'ottimo Mattia Aramu. Rimangono tutte in corsa, per carità, ma il Cittadella, che pure vince a fatica contro una Salernitana debole in difesa, è quella che per ora impersona meglio la continuità.

OGGI E DOMANI. Il Benevento conserva 9 punti sulla seconda, ma potrebbe aumentare il vantaggio sulle terze. In questo momento al terzo posto c'è il Chievo a 24 punti, che può essere raggiunto o superato solo da una tra Pordenone e Crotone (c'è lo scontro diretto) ed eventualmente dal Perugia che affronta il Cosenza domani sera. I giallorossi si godono due giorni di meritato riposo dopo il 5 a 0 contro il Trapani, riprenderanno ad allenarsi domani in vista della trasferta di sabato prossimo al Picchi di Livorno. In casa labronica c'è abbastanza maretta. Il presidente Spinelli ha difeso a spada tratta l'operato del suo tecnico Breda. Per non esonerarlo si è inventato una sorta di “tutor”, Filippini. Ma ora dopo l'ennesima sconfitta, la decima di questa stagione, si ragiona nuovamente su un nuovo tecnico. Il nome più gettonato è quello di Fabrizio Castori, che però sembra abbia delle remore a prendere in corso una squadra che non sembra attrezzata per la salvezza. Si vedrà.