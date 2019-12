Il Livorno cambia allenatore Breda esonerato, in arrivo Galain o Pillon

(f.s.) Sarà sicuramente un Livorno diverso quello che il Benevento affronterà sabato al Picchi. La ragione è molto semplice: è cambiata la guida tecnica. Dopo tanti tentennamenti, il presidente Spinelli ha esonerato Breda. ra è in cerca di un sostituto: Gelain, Pillon. Non Castori che avrebbe voluto portare con sè il suo staff: Spinelli non vuole, tiene il fidato Filippini come secondo e lui rimarrà. Si aspettano annunci dalla Toscana. Li attende anche il Benevento, che è interessato solo per il fatto di dovervi giocare sabato prossimo.