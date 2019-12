Il Livorno riparte da Tramezzani Dopo i rifiuti di Castori e Pillon, Spinelli ha scelto l'ex "secondo" di De Biase all'Albania

Dopo i rifiuti di Castori e Pillon, il Livorno ha ingaggiato Paolo Tramezzani, l'ex vice di De Biasi sulla panchina dell'Albania. Tramezzani aveva guidato il Lugano in Svizzera nella stagione 2016/2017, poi il Siondalla cui panchina era stato esonerato dopo 16 partite complessive tra campionato e coppe. Nella scorsa stagione ha allenato l'Apoel Nicosia a partire dal 10 ottobre, prendendo il posto di Bruno Baltazar e guidando il team cipriota alla conquista del titolo nazionale. Il modulo più utilizzato da Tramezzani è il 3-4-3: avrà pochi giorni per preparare il Livorno per la sfida con la capolista della B, il Benevento.