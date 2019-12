Benevento, doppia seduta verso Livorno. Ancora a parte Volta I giallorossi lavorano verso la trasferta dell'Armando Picchi

Prosegue la preparazione del Benevento verso il match di sabato con il Livorno. I giallorossi sono scesi in campo per una doppia seduta d'allenamento, con il lavoro mattutino che ha interessato in particolar modo i difensori, impegnati in una sessione specifica. Solo palestra, invece, per il resto della squadra. Nel pomeriggio, dopo un focus in sala video, il gruppo al gran completo è passato sul manto erboso dell'Imbriani per curare gli aspetti tecnico-tattici e situazioni di gioco sia in fase difensiva che offensiva. L’allenamento si è concluso con una partita a tema, schemi su corner, calci piazzati e penalty. Ancora differenziato per il centrale Massimo Volta. I giallorossi torneranno ad allenarsi domani, sempre all'Imbriani.