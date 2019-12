Benevento, a Livorno tante conferme. Sul mercato nomi di lusso Inzaghi sarà fedele al 4-3-2-1 con Tello mezzala

L'entusiasmo c'è, come è giusto che sia. D'altronde con un Benevento così non si può che sognare. Ma ci pensa super Pippo a tenere tutti, calciatori ed ambiente, con i piedi ben saldi a terra. Ora nel mirino c'è il Livorno, squadra cenerentola ma non per questo da sottovalutare. I toscani hanno cambiato timoniere, sulla panca al Picchi non ci sarà Breda ma Paolo Tramezzani. A lui il compito di rimettere a posto le cose.

Compito arduo per questo sabato visto che di fronte ci sarà la capolista quasi in fuga in questo campionato. Per l'occasione Inzaghi dovrà fare a meno di Hetemaj per squalifica, ma con molta probabilità il tecnico cambierà poco rispetto alle ultime formazioni che hanno conquistato tre importanti vittorie, con il Crotone in casa, col Venezia in trasferta e col Trapani al Vigorito. Probabile quindi che si andrà avanti con l'albero di natale, il 4-3-2-1. Dopotutto più volte è stato provato Tello nel ruolo di mezzala al posto dell'ex Chievo Verona. Una valida alternativa che consentirebbe una sola variante e nulla più. Tra l'altro in questo modo si potrebbe addirittura passare al 4-4-2, partita in corso, senza dover effettuare cambi dalla panchina. E senza dimenticare che il ruolo è ben conosciuto a Tello già impegnato come mezzala nella passata stagione con Bucchi. Quindi la sensazione è che a Livorno si andrà avanti sulla strada tracciata qualche settimana fa. Confermando così ben 10 undicesimi. L'obiettivo è quello di non fermarsi e chiudere il girone di ritorno col titolo di campione d'inverno per una strega che nonostante l'imponente cammino sta vedendo anche un direttore sportivo, Pasquale Foggia, ben attivo sul mercato.

Nel mirino c'è l'attaccante vista anche la situazione precaria di Armenteros in scadenza di contratto assieme a Massimo Coda con quest'ultimo, però, considerato pedina inamovibile rispetto al suo compagno di reparto. Tra i nomi in circolazione ci sono quelli di La Mantia, attualmente con la maglia del Lecce, e Paloschi della Spal, anche in ottica serie A, dovessero andare le cose come si spera. Ovviamente si tratta di ipotesi perché la società non si sbilancia mantenendo un profilo basso. In difesa invece il sondaggio c'è, ma chiaramente si aspetterà ancora qualche giorno per capire la condizione e l'eventuale recupero di Massimo Volta. Con una consapevolezza, i pensieri per ora saranno tutti venduti al Livorno.