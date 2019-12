Livorno - Benevento, aggiornamento prevendita ospiti Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 19 di domani

Sabato il Benevento scenderà in campo all'Armando Picchi di Livorno per la sedicesima giornata di campionato. E' la penultima trasferta dell'anno per i tifosi della Strega, alla quale non vorranno di certo mancare in virtù dell'ottimo rendimento fatto registrare dalla truppa guidata da Pippo Inzaghi. A questa sera si contavano 225 emissioni per il settore ospiti. Ricordiamo che sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 19 di domani, orario in cui è fissata la chiusura delle vendite destinate ai sanniti.