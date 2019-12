LIVE | Livorno - Benevento 0-1, termina il primo tempo I giallorossi sfidano i toscani al Picchi

47' Termina il primo tempo

45' Due minuti di recupero

44' Si fa vedere il Livorno con un tiro di Marsura in diagonale che esce di poco

39' Punizione di Kragl non calciata al meglio, parata in due tempi dall'estremo difensore amaranto

34' Cross di Schiattarella per Sau che ci prova di testa: Plizzari para

30' Destro a giro di Marsura che sorvola ampiamente la porta di Montipò

29' Calcio d'angolo di Kragl, la palla viene deviata, Coda prova a colpirla ma la palla esce fuori dopo il suo tocco

27' Primo cambio per il Livorno: esce Murillo a causa di un infortunio, al suo posto c'è Braken

26' Cross di Letizia per la testa di Coda che va di testa, ma la palla esce di pochissimo fuori

23' Ammonito Morganella a causa di un fallo su Tello

22' Giallo anche a Kragl per un fallo di reazione su Luci

21' Ammonito Schiattarella per fallo su Agazzi

18' Il vantaggio ha tramortito il Livorno. La Strega continua ad attaccare per cercare il raddoppio

13' GOOOOL DEL BENEVENTOOO! Micidiale sinistro di Kragl da posizione defilata sugli sviluppi di un calcio d'angolo che non lascia scampo a Plizzari

11' Il Benevento alza il baricentro

8' Destro di Murillo dalla distanza che non impensierisce Montipò

5' Inizio intraprendente del Livorno. Il Benevento aspetta

18:00 Comincia la partita

17:58 Entrano le squadre in campo. Benevento con la divisa azzurra

Il Benevento sfida il Livorno per la sedecima giornata di campionato. Assente Hetemaj, mister Inzaghi non cambia modulo e conferma il 4-3-2-1 che ha permesso di ottenere tre successi consecutivi. Si rivede Tello dal primo minuto che occuperà il ruolo di mezzala. Di fronte c'è un Livorno ultimo in classifica ma desideroso di riscatto, soprattutto dopo il cambio in panchina che ha visto Tramezzani subentrare a Breda.

Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

LIVORNO (3-5-2): Plizzari; Bogdan, Gonnelli, Gasbarro; Morganella, Del Prato, Agazzi, Luci, Marsura; Murillo, Mazzeo. A disp.: Ricci, Zima, Di Gennaro, Braken, Rizzo, Porcino, Morelli, Rocca, Raicevic, Marras, Boben, Viviani. All.: Tramezzani

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Tello, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Tuia, Improta, Basit, Gyamfi, R. Insigne, Di Serio, Vokic, Armenteros. All.: Inzaghi