Letizia: "Vittoriosi grazie all'anima che mettiamo in campo" L'esterno difensivo del Benevento: "Giochiamo con umiltà. Siamo un gruppo unito"

E' stato l'autore del 2-0 che ha messo in cassaforte il risultato in favore del Benevento. Gaetano Letizia ha commentato così il successo ottenuto sul Livorno ai microfoni di Offside:

"Abbiamo chiuso il girone d'andata da campioni d'inverno. Complimenti alla squadra e a tutto lo staff. Stavamo un po' soffrendo e per fortuna ho segnato il secondo gol che ha chiuso l'incontro. In questa categoria non puoi mai abbassare la guardia se vuoi andare avanti. Dovevamo raddoppiare prima, altrimenti rischi di subire gol e poi diventa dura ribaltarla".

SPIRITO - "Non è il modulo che ci fa vincere, ma è l'anima che mettiamo in campo. Se non lasci nulla al caso, alla fine le partite le porti a casa. Siamo una buona squadra e un gruppo unito. Giochiamo con umiltà e con la voglia di proporre il nostro gioco. A oggi non abbiamo fatto niente, le somme si tireranno a maggio".

SEMPRE IN CAMPO - "Non sono stanco. Se sei sempre attivo non senti la fatica".