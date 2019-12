Maggio: "Vittoria importante, ma non abbiamo fatto nulla" Il capitano del Benevento: "Ci contraddistinguono il rispetto e l'umiltà. Non ci montiamo la testa

A parlare della vittoria ottenuta a Livorno anche capitan Maggio che si è espresso così ai microfoni di Ottochannel:

“Non abbiamo ancora conquistato niente. Questi risultati ci aiutano dal punto di vista morale, ci fanno andare avanti con la voglia giusta. Non guardiamo la classifica, ma andiamo avanti per la nostra strada. Sono contento per Letizia che ha segnato; è un ragazzo che spende tanto ed è giusto che viva queste soddisfazioni”.

UMILTA' - “Ci contraddistingue il rispetto. Non ci montiamo la testa perché affrontiamo ogni partita con la mentalità giusta. Questa era una gara difficile perché c’è stato il cambio di allenatore. Siamo stati bravi e attenti, senza subire gol, riuscendo a portare a casa una vittoria meritata. Alla fine è ciò che conta”.

INZAGHI - “Era contento. Anche lui ha passato una settimana particolare perché non è stato facile preparare questa partita dopo il cambio d’allenatore. Si è liberato da questo nervosismo. Del Frosinone ne parleremo domani, sarà anche quella una gara molto difficile”.

MODULO - “In settimana abbiamo provato più soluzioni. Alla fine pensavamo solo a noi stessi, al di là di come avrebbero giocato loro. Importante è il fatto che in rosa ci sono calciatori che ci permettono di poter variare modulo anche a partita in corso”.