Inzaghi: "E' la vittoria di un gruppo straordinario" Il tecnico del Benevento: "Contro il Frosinone voglio lo stadio pieno"

Ecco il commento di Pippo Inzaghi al termine del match vinto con il Livorno:

“Sono contento per i ragazzi. Penso soprattutto allo spirito di chi è entrato, come i vari Insigne, Armenteros e Tuia. E’ la vittoria di un gruppo straordinario che deve godersi questi record, pensando che bisogna proseguire su questa strada e che si può sempre migliorare, poi tireremo le somme a maggio”.

GARA - “L’abbiamo fatta più facile di come poteva sembrare. Ho messo Tuia per chiuderla, dando maggiore quadratura dietro. Quando puoi contare su questi calciatori si può fare qualsiasi cosa. Restare uno contro uno era diventato rischioso, dato che loro si erano messi a quattro in avanti. Con il 3-5-2 penso di essere anche più aggressivo in avanti perché i quinti possono rendersi pericolosi più rapidamente. Sono contento che ci aspettano tre partite in una settimana perché così posso dare minutaggio a tutti”.

SOLUZIONI - “All’inizio non potevo cambiare, dovevo dare certezze. Quando ho capito che la squadra è una spugna potevo provare qualcosa di nuovo. Oggi Tello in quella posizione ci garantiva qualche ripartenza e un’uscita rapida”.

“Dopo aver visto il Chievo e sapendo del Cittadella avevo paura di un rilassamento inconscio da parte dei calciatori. Dovevamo allungare, mettere fieno in cascina fa sempre bene".

FROSINONE - “Ne parleremo. Posso solo dire che mi auguro che ci sia lo stadio pieno perché questi ragazzi lo meritano”.