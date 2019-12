Benevento, gli auguri di Inzaghi al Milan Il tecnico resta nel Sannio e pubblica un video per il club rossonero

Domani il Milan festeggerà 120 anni di storia. Questo pomeriggio, in occasione del match con il Sassuolo, sfileranno a San Siro i grandi protagonisti che in passato hanno vestito la maglia rossonera. Tra gli invitati c'era anche il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi che, però, è rimasto nel Sannio per cominciare il lavoro che porterà al match di sabato con il Frosinone. L'ex numero nove - che in rossonero ha vinto tutto in Italia e in Europa - ha formulato gli auguri al Diavolo direttamente dal Ciro Vigorito, attraverso un video pubblicato su Instagram:

"Mi dispiace non essere oggi a festeggiare i 120 anni del MIlan, però sapete tutti cosa è stato per me il Milan e cosa siete voi. Buon compleanno, mi auguro di rivedere presto il Milan dove merita. Un abbraccio grande, forza Milan sempre".