Classifica anno solare in serie B: comanda il Benevento Nel 2019 i giallorossi hanno ottenuto più punti di tutti: è mancata solo la ciliegina sulla torta

Possiamo dirlo senza timori di essere smentiti: il 2019 del Benevento è stato "quasi" perfetto. Il "quasi", ovviamente, è relativo a quella sciagurata semifinale play off dello scorso maggio, che vide la truppa allenata da Bucchi perdere contro il Cittadella per 3-0. Per il resto in cammino della Strega ha sempre avuto un ruolino da protagonista, soprattutto in questa prima parte di stagione che vede i giallorossi guidati da Inzaghi già campioni d'inverno a tre giornate dalla fine dell'andata.

Il 2019 è agli sgoccioli e il Benevento comanda anche per quanto riguarda i risultati maturati nel corso dell'anno solare. In 34 incontri, infatti, ha ottenuto ben 68 punti, frutto di 20 successi, 8 pareggi e 6 sconfitte. Al secondo posto c'è il Crotone che ha un ritardo di 16 punti. Insomma, un anno da ricordare per i sanniti, in attesa di un 2020 al quale i tifosi chiedono quella gioia che è mancata nel 2019.

Ecco la classifica dell'anno solare:

Benevento 68

Crotone 52

Cittadella 50

Perugia 47

Cremonese 47

Spezia 45

Pescara 44

Ascoli 43

Cosenza 41

Lecce 36

Venezia 36

Salernitana 36

Brescia 35

Livorno 35

Pordenone 28

Frosinone 26

Palermo 26

Virtus Entella 25

Chievo 24

Verona 22

Foggia 22

Empoli 21

Pisa 20

Padova 19

Juve Stabia 17

Trapani 13

Carpi 12