Benevento, Volta torna in gruppo Il centrale difensivo verrà valutato nei prossimi giorni in vista del Frosinone

E' ripresa la preparazione del Benevento verso il big match di sabato con il Frosinone con una novità: è tornato a lavorare con il gruppo Massimo Volta. Lo staff tecnico valuterà attentamente come il centrale difensivo risponderà ai carichi di lavoro, per poi decidere se reputarlo a disposizione per la sfida ai ciociari. La preparazione continuerà nella giornata di domani con una doppia. Giovedì la truppa di Inzaghi lavorerà al Vigorito, mentre per venerdì è fissata la rifinitura prima della partenza per l'Hotel Europa di Venticano. Ricordiamo che tornerà tra i disponibili Hetemaj che ha scontato la giornata di squalifica contro il Livorno. Entra in diffida Kragl che al Picchi ha subìto la quarta ammonizione stagionale.