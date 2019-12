Rastelli: "Sabato al Vigorito ci sarà il meglio della B" L'ex tecnico della Cremonese sul Benevento: "Sta dando vita a una stagione straordinaria"

Esonerato dalla Cremonese, Massimo Rastelli segue con attenzione il campionato di serie B e si è fatto un'idea ben precisa sul rendimento mostrato dal Benevento fino a questo momento:

"I numero non mentono, la Strega sta dando vita a una stagione straordinaria. L'abilità sarà quella di mantenere alta l'attenzione e far sì che ogni gara sia quella della vita. In ogni incontro bisogna dimostrare di essere i migliori. Inzaghi sa benissimo che si tratta di un campionato talmente equilibrato che basta un attimo per perdere l'attenzione. Non bisogna mai mollare. I momenti difficili ci sono nell'arco di un'annata: è inevitabile. Sarà importante saperli gestire. Noto una squadra vero, un blocco unico. Questo fa sì che nei momenti di difficoltà riescono a sbrogliare le situazioni più difficili".

Sabato c'è Benevento - Frosinone, una sfida che Rastelli non si perderà: "Sarà un bel banco di prova per entrambe. Al Vigorito ci sarà il meglio della B. E' una sfida tutta da vedere, soprattutto per gli osservatori neutrali".

Un pensiero finale l'ha riservato sul mercato: "E' sempre complicato andare a toccare una squadra che sta facendo così bene. Foggia ha l'abilità di capire se intervenire e dove".