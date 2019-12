Il Benevento regala gioia e sorrisi al Medical Center I calciatori hanno fatto visita ai pazienti ospiti della struttura di Piano Cappelle

Un pomeriggio particolare, come tra l'altro il Benevento sta abituando nel corso degli ultimi tempi. Gori, Armenteros e Gyamfi hanno fatto tappa presso il Medical Center di contrada Piano Cappelle. Il centro di riabilitazione, partner ufficiale del sodalizio giallorosso, ha accolto i calciatori con grande entusiasmo. Indescrivibile la gioia dei pazienti ospiti della struttura che, tra applausi, selfie e battute, sono riusciti a invertire i ruoli, regalando dei bei momenti ai tre stregoni nonostante i problemi che sono costretti ad affrontare quotidianamente. A fare gli onori di casa il dottor Antonio Caporaso che ha portato i calciatori in giro per la struttura, mettendo in risalto la modernità degli apparecchi utilizzati e i progetti futuri a esso legati. Con lui il dottor Luigi Del Sordo che, oltre ad augurare da buon tifoso la promozione dei giallorossi in massima serie, ha sottolineato l'importanza di simili incontri non solo per la vicinanza che c'è con il Benevento Calcio, ma anche per le reazioni più che positive mostrate dai pazienti.

Gli stessi Gori, Armenteros e Gyamfi non si aspettavano un'accoglienza così felice. Tra i pazienti non mancavano dei tifosi veraci che hanno mostrato tute e cappellini, illustrato a memoria il cammino della Strega nelle prossime settimane e, cosa più sentita, invitare i calciatori a vincere la prossima sfida interna con il Frosinone, ottenendo una pacata risposta “Ci proveremo, sarà difficile”.

Insomma, un clima cordiale ed entusiasta che ha reso felici tutti i presenti. Ottochannel 696 proporrà uno speciale sull'evento che andrà in onda lunedì prossimo, subito dopo l'appuntamento con Ottogol.