Vigorito e Inzaghi scatenati: festa riuscita. LE FOTO Il Samnium Resort ha accolto la cena del Benevento Calcio con gli sponsor

Una serata tra sogni e realtà. Momenti di puro divertimento. Non poteva essere organizzata diversamente la cena sociale che il Benevento ha voluto condividere con i propri sponsor. Il motore economico di questa città e un gradito sostegno alla società sannita che tra sacrifici e dedizione sta anche quest'anno provando a costruire qualcosa d'importante. "E' la prima volta che non dobbiamo rincorrere" ha precisato il patròn Vigorito. Da qui lo spunto per spingersi un po' più in là rispetto a quelle che sono le sue vedute. Più sobrio lui, più vivace una festa che tutto sommato ha voluto riflettere l'ottimo momento della strega, campione d'inverno in largo anticipo. E poi super Pippo, si sa, è un motivatore. Dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Un martello dentro. Un simpatico rompiscatole nella splendida cornice del Samnium Resort dove per la seconda volta consecutiva si è svolto l'evento. Lui, Inzaghi, ha coinvolto proprio tutti, dal sornione Pasquale Foggia, ad uno scatenato Vigorito. Il tutto condito dall'allegria tanto napoletana di Roberto Insigne e di Riccardi Improta. E dalla celata timidezza di tutto il reparto difensivo nell'intonare vecchie canzoni. Insomma c'erano gli ingredienti giusti per rendere ogni cosa speciale. C'era la squadra con le rispettive mogli, Pippo e la sua compagna Angela Robusti che ha voluto dare una mano al marketing del Benevento nell'organizzazione dell'evento. Una firma eccellente per una serata d'incanto. Con quella che era la parte coinvolta: gli sponsor. Felici di partecipare. Entusiasti di poter immortale quei momenti magici con la squadra e con i singoli beniamini. E in effetti a farla da padrone sono stati propri gli scatti “da social” dei telefonini di ultima generazione. E pure un trenino stile matrimonio anni 80-90. Per non farsi mancare nulla. Col taglio della torta finale e un regalo che la squadra ha voluto fare al proprio presidente. Un gesto per dire: grazie Vigorito. Ma senza lacrime stavolta. Solo un'emozione senza voce.

Il ringraziamento va quindi al Benevento Calcio e agli sponsor che hanno partecipato alla serata e a questa intensa stagione calcistica: IAN CHEM, IDNAMIC, IMMOBILIARE SANNIO, IMOON, INCAS CAFFE, KAPPA, LAIF, LA VIGNA PARK HOTEL, LA VINICOLA DEL TITERNO, LIVERINI, SAMNIUM RESORTSPRINT LOGISTICA INDUSTRIALE, MANPOWER ITALIA, MARCELLO UOMO, ARREDAMENTI MARINO ALESSANDRO, MEDICAL CENTER, MOBILIFICIO CLEMENTE, NARDONE MARTINO, GRANATA ABBIGLIAMENTO, OTOPEDIA ZUNGRI, OTTICA RUSSO, PETRONE ARREDAMENTI, PHARMA NUTRA, PRIME SERVICE SRL, RILLO COSTRUZIONI, SACAR FORNI, SANAV, SAPA GROUP, SAVIM, SPORTISSIMO, TABACCHIF.LLI COLLARILE, TENUTA LE VIGNOLE, TEXI, TUFANO, UDITE UDITE, RISTORANTE PIZZERIA VERA NAPOLI, VITALE ARREDAMENTI, SELLITTO TURISMO, DADA RESTAURANT, JOLLY NUOTO CLUB BENEVENTO, GIOSELIN, DCM PRINT.