Benevento - Frosinone, superata quota mille tagliandi Buoni numeri fatti registrare dalla prevendita fino a questo momento

Procede con un buon ritmo la prevendita di Benevento - Frosinone. A questa sera si è raggiunta quota 1125 biglietti venduti per la tifoseria sannita, da aggiungere ovviamente ai 7805 abbonati. Da Frosinone, invece, si contano 61 emissioni. Siamo solo a mercoledì, c'è tutto il tempo per far incrementare il dato che lascia presagire una grande affluenza al Vigorito per uno dei match più importanti dell'intero campionato. Il popolo sannita è pronto a rispondere presente. In fondo non potrebbe essere altrimenti, con il Benevento che ha regalato tanto entusiasmo in città per il rendimento eccellente mostrato fino a questo momento.