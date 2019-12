Curva Sud: "Con il Frosinone rendiamo lo stadio una bolgia" L'appello degli ultras del Benevento verso il big match di sabato

La sfida di sabato con il Frosinone è di grande importanza per il cammino del Benevento che, nonostante sia già campione d'Inverno, potrebbe allungare ulteriormente su una diretta concorrente per la promozione in serie A. I sostenitori giallorossi sono pronti a riempire il Ciro Vigorito per incitare la truppa di Inzaghi. In tal senso la Curva Sud ha emanato un comunicato in cui invita tutti a partecipare attivamente al tifo. Ecco il testo integrale:

La Curva Sud chiama a raccolta il popolo giallorosso per l’importante match di sabato con il Frosinone. Siamo al comando della classifica, ma il campionato è ancora lunghissimo e non abbiamo ancora conquistato nulla. Le insidie sono dietro l’angolo e per tenerle a debita distanza serve anche e soprattutto il nostro sostegno incondizionato alla squadra. Il primato non deve farci dormire sugli allori, deve essere un motivo in più per incitare con maggiore convinzione i colori giallorossi. Sabato vi aspettiamo in massa al Vigorito. Portate ogni vessillo per colorare al meglio lo stadio. Partecipate ai cori e come un tutt’uno creiamo una bolgia. Solo così si può continuare a sognare. Avanti Curva Sud.