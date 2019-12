Inzaghi: "Contro il Frosinone servirà il miglior Benevento" Il tecnico giallorosso ha presentato alla stampa il match di domani con la compagine di Nesta

Conferenza stampa per Pippo Inzaghi che ha parlato in vista del big match di domani, in programma al Vigorito contro il Frosinone di Alessandro Nesta. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

"Il fatto di avere 24 calciatori disponibili è un motivo di grande soddisfazione. I complimenti vanno a tutti, vuol dire che si sta lavorando bene. Ci aspettano tre gare in pochi giorni, quindi sarà un grande vantaggio avere l'imbarazzo della scelta. Domani affronteremo una squadra che ha la nostra stessa forza, ha valori importanti con tanti calciatori da serie A. E' un test molto impegnativo. Ci vorrà il miglior Benevento per battere questo Frosinone e mi auguro che la spinta in più ce la darà la gente. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita, ma ci tengo al fatto che la squadra metta grande volontà e grande voglia come sempre. Sono certo che darà il massimo".

SCELTE - "All'inizio avevo bisogno di dare certezze, adesso so che possiamo utilizzare due moduli, ma sono certo che anche con altri schieramenti faremo bene. Stanotte ci penserò, non è facile fare le scelte perché tutti meriterebbero di giocare. L'unica fortuna di questa settimana è che ci saranno tre partite in pochi giorni, quindi potrò dare spazio quasi a tutti".

SPIRITO - "Non sono preoccupato, mi auguro solo che i miei calciatori facciano vedere ogni partita ciò che già sapevo di loro dal sette luglio. So che ci saranno dei momenti difficili perché non siamo imbattibili. Loro stanno facendo sembrare tutto facile, ma ci sono squadre che hanno il nostro stesso potenziale. Se tornassero indietro mi farebbero arrabbiare perché hanno dimostrato di poter fare grandi cose. Non dovrà mai mancare la prestazione, così la rabbia su ogni palla e il loro essere dentro la partita. Voglio vedere la crescita di ogni singolo, loro lo sanno e mi auguro che domani sia così".

FROSINONE - "Conosco da anni il Frosinone. Ha dei quinti come Zampano e Beghetto da serie A, così i vari Paganini, Gori, Ciano e Dionisi che sono molto forti. Lotteranno con noi per la serie A. La fortuna di avere undici punti di vantaggio in casa deve darci una carica pazzesca".

NESTA - "Sempre emozionante incontrare un grande amico con cui si è condiviso tantissime gioie. Ci sentiamo spesso, è stato un grande compagno di squadra. Gli auguro di fare un'ottima carriera. Mi è dispiaciuto quando andava male all'inizio perché ci sono passato anche io, ma sapevo che avrebbe trovato la strada giusta e mi fa piacere".

GATTUSO - "Mi auguro che faccia bene perché è un altro dei miei grandi compagni con cui ho condiviso tanto".

ATTEGGIAMENTO - "Tutti gli allenatori vorrebbero attaccare gli avversari a parole, poi dopo c'è il fattore campo in base alla forza dell'avversario che ti porta a fare una gara in maniera diversa nelle due fasi. Noi l'abbiamo preparata in modo diverso in base a questo. Affrontiamo una squadra che ha quasi i nostri stessi numeri, per cui sappiamo la partita che ci attenderà ma giocarcela nel nostro stadio può essere un grande vantaggio. Conosco la forza della mia squadra e mi auguro che faccia un'altra grande partita".

DUBBI - "Ne ho parecchi. E' chiaro che ci sono diversi calciatori che stanno molto bene, quindi è difficile mandarli in panchina. Questi sono i dubbi più belli per un tecnico. Se non ne avessi mi preoccuperei. Ci tengo fino all'ultimo a pensare quale potrebbe essere la soluzione migliore. Qualcuno resterà fuori, ma vedo che c'è lo spirito giusto. Per arrivare a questo i ragazzi hanno fatto tantissimo e cercheremo di non mollare un centimetro".