Benevento, al Vigorito non si passa: battuto il Frosinone Quinta vittoria consecutiva per i giallorossi che sono inarrestabili. Difesa ancora imbattuta

98' E' finita! Vittoria importantissima per il Benevento che ha battuto di misura il Frosinone. Decisivo un rigore realizzato da Viola al 20' del primo tempo. Nella ripresa i ciociari hanno provato a pareggiare i conti, ma la Strega si è difesa bene sfiorando anche più volte il bis, in particolar modo con Viola che ha colpito il palo al termine di una ripartenza. La truppa di Inzaghi è inarrestabile, continua a volare incrementando il vantaggio sulle inseguitrici e raggiunge 40 punti. Nella prossima giornata, in programma giovedì, se la vedrà contro il Chievo al Bentegodi

97' Ammonito Capuano

90' Ultimo cambio per il Frosinone: entra Citro al posto di Dionisi

90' Otto minuti di recupero

86' Cross di Letizia per Improta che calcia al volo, palla fuori

85' Giallo per Haas

84' Entra Tuia al posto di Viola

83' Ammonito Brighenti

83' Grande ripartenza del Benevento con Viola che calcia dalla distanza ma colpisce il palo, sulla ribattuta si fionda Coda che spara alto

80' Entra Trotta al posto di Beghetto

77' Sostituzione anche per l'abitro: problema fisico per Marinelli di Tivoli che non riesce a proseguire l'incontro.Al suo posto entra in campo il quarto uomo Robilotta

75' Nuovo cambio per la Strega: esce Sau che lascia il posto a Improta

70' E' una gara aperta e imprevedibile: entrambe provano a costruire per gonfiare la rete

69' Per il Benevento entra Insigne al posto di Kragl

62' Entra Haas al posto di Paganini per il Frosinone

60' Il Frosinone è entrato bene nella ripresa e prova a pareggiare. Il Benevento si difende bene

57' Sulla successiva punizione cross di Kragl dalla sinistra per la testa di Antei, la palla sorvola di poco la traversa

56' Giallo anche per Paganini che commette un netto fallo su Letizia

55' Ammonito Zampano

53' Beghetto serve Paganini che si trova tutto solo a pochi passi dalla porta, ma spara fuori

52' Punizione di Beghetto da posizione defilata: Montipò respinge

49' Palla per Zampano che da buona posizione va al tiro: Viola si frappone con il corpo e con un grande intervento sventa la minaccia

19:15 Inizia la ripresa

49' Termina il primo tempo

47' Riprende la partita

43' C'è stato un calo d'energia ai riflettori del Vigorito. Gioco sospeso

41' Serpentina di Sau che entra in area, prova il destro ma la palla fa la barba al palo

37' Si fa vedere il Frosinone con Maiello, ma la conclusione non impensierisce Montipò

35' Punizione di Kragl dalla distanza che si spegne di poco sul fondo, tanto da dare l'illusione del gol ai tifosi presenti al Vigorito

34' Ammonito Maiello per fallo su Kragl

28' Il Benevento gestisce il vantaggio. Il Frosinone prova a costruire ma al momento è innocuo

21' GOOOL DI VIOLAAA che dagli undici metri beffa Bardi per l'1-0

20' Sul dischetto Viola insacca, ma per l'arbitro è da ripetere

19' Rigore per il Benevento! Fallo di mano di Capuano in piena area

15' Cross di Ariaudo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla colpisce la traversa

12' Meglio il Benevento in questa prima fase del match. I giallorossi sono costantemente nella metà campo avversaria alla ricerca dei varchi giusti

8' Conclusione dalla distanza di Dionisi che si spegne sul fondo

3' Subito grandi emozioni al Vigorito: cross di Maggio per la testa di Coda. Bardi devia in angolo

18:02 Inizia la partita

17:59 Entrano le squadre in campo

Siamo al Ciro Vigorito per assistere al big match tra Benevento e Frosinone, valido per la 17^ giornata del campionato di serie B. Inzaghi può contare sul gruppo al gran completo, compreso Volta che torna in panchina dopo i tre mesi di assenza a causa di un infortunio. Il tecnico giallorosso conferma la "solita" formazione e torna al 4-3-1-2. Ecco gli undici in campo:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Tello, Tuia, Volta, Improta, Basit, Gyamfi, Insigne, Vokic, Armenteros. All.: Inzaghi

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Gori, Maiello, Paganini, Beghetto; Dionisi, Novakovich. A disp.: Iacobucci, Bastianello, Citro, Haas, Salvi, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Szyminski, Ciano, Trotta, Krajnc. All.: Nesta