Benevento, Maggio: "Successo di spessore, ma voliamo bassi" Il capitano: "Siamo contentissimi. Grazie anche ai tifosi che ci seguono costantemente"

E' un Maggio soddisfatto quello che ha commentato l'importante successo ottenuto sul Frosinone al Vigorito:

“Siamo contentissimi perché ci tenevamo molto a proseguire la striscia positiva, contro una squadra favorita per la promozione. In certi momenti della partita c’è stata un po’ di tensione, ma per noi l’importante era portare a casa il risultato. Sapevamo cosa avevamo contro, quindi per certi punti di vista è stata quella che sentivamo di più. Dobbiamo continuare a credere su noi stessi, perché l’errore è sempre dietro l’angolo. Ci godiamo questo momento, ma non abbiamo fatto ancora niente”.

RITMO - “Non puoi giocare al massimo per novanta minuti. Oggi avevamo di fronte una squadra che sa giocare bene la palla che ci ha messo in difficoltà. Come ho detto prima l’importante era vincere e ci siamo riusciti”.

SPINTE - “Loro giocavano a cinque, con Beghetto che aveva maggiore propensione di spingere. Quindi dovevo coprire maggiormente il campo e salire nel momento giusto, come accaduto in occasione del rigore”.

ASSETTO - “Kragl più centrale, in modo che potesse già essere lì. Dopo il primo tempo il mister gli ha detto di stare un po’ più largo e questo ci ha permesso di avere qualche occasione in più”.

CLASSIFICA - “La classifica ci dà consapevolezza. Non me l’aspettavo, ma ovviamente è merito nostro e del mister che sin dai primi giorni ci ha detto tante cose. Volevamo dimostrare che tanta gente si sbagliava sul nostro conto. Abbiamo calciatori che meritano la serie A. Guardiamo la classifica in maniera serena e proseguiamo sulla nostra strada”.

FATTORE CAMPO “Il Vigorito è una fortezza, merito anche dei tifosi che ci seguono in massa anche in trasferta”.