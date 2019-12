Schiattarella: "Siamo una squadra forte. Ora testa al Chievo" Il centrocampista del Benevento: "Non siamo mai venuti a mancare in match così importanti"

Subito dopo il triplice fischio di Benevento - Frosinone, ha parlato ai microfoni di Ottochannel il centrocampista giallorosso Schiattarella:

“Il Benevento non è mai venuto a mancare sotto l’aspetto della voglia di fare risultato. Eravamo consapevoli dell’importanza della partita e siamo riusciti a conquistare tre punti. Passeremo un Natale sereno e colgo l’occasione per mandare un saluto alla mia scuola calcio di Napoli, oltre che a tutti i malati che sono in ospedale”.

TIFOSI - “Stasera hanno cantato un coro particolare: "la capolista se ne va". Fa piacere, ma proseguiamo il nostro cammino a testa bassa. Li ringrazio perché ci danno sempre un grande sostegno. Il mister ci dice sempre che ha perso una finale di Champions a due minuti dalla fine, quando la matematica dirà che possiamo esultare, allora lo faremo volentieri".

SEGRETO - “La vecchia guardia lo scorso anno ha chiuso una stagione con tanta delusione e aveva voglia di riscatto. I nuovi vogliono dimostrare il proprio valore in una piazza importante. Abbiamo un allenatore tra i più ambiziosi in assoluto, un direttore importante e un presidente che punta a tornare in alto”.

FIDUCIA - “Dopo aver perso contro il Monza ho detto che questa squadra aveva bisogno solo di fiducia. Siamo una squadra forte che ha tanta voglia di vincere e ciò che stiamo facendo avvalora ciò che già pensavo qualche mese fa".

CONDIZIONE - “Vengo da due mesi in cui ho avuto un problema al ginocchio. Fortunatamente la condizione è aumentata, così come l’intesa con i compagni. Sono contento di quello che sto facendo, ma soprattutto di come stanno andando le cose per la squadra”.

CHIEVO - “Pensiamo alla sfida con il Chievo. Abbiamo voglia di imporci anche a Verona, contro una squadra attrezzata per salire. Dobbiamo solo rimboccarci le maniche e cercare di ripetere queste prestazioni”.