Inzaghi: "Grande 1^ tempo. Abbiamo giocato un ottimo calcio" Il tecnico del Benevento: "E' importante aumentare il vantaggio prima di finire l'anno"

Ecco il commento di Inzaghi sulla vittoria ottenuta contro il Frosinone:

"Abbiamo fatto il primo tempo migliore della stagione sotto tutti i punti di vista. Abbiamo giocato un ottimo calcio e sono molto contento di questo miglioramento tecnico. Quando giochi così contro un'avversaria alla tua altezza, devi cercare di andare sul 2-0. E' chiaro che quando spendi così tanto contro una squadra così forte, nella ripresa qualcosa devi concedere anche se l'unica azione avuta è stata frutto di un nostro errore. La squadra ha saputo soffrire, ho cercato di fare qualche cambio per alzarci un po'. Quattordici punti sulla terza sono un grande vantaggio, ma la strada è ancora lunga".

DIFESA - "Ho messo Tuia per dare maggiore copertura. Vorrei rimarcare Caldirola che è una certezza, ma anche Antei che ha fatto una partita straordinaria. Ha perso un po' di tempo per guai fisici, ma ha davvero grande qualità. Quando parlo della difesa mi riferisco a tutta la squadra, in particolar modo Coda che si è sacrificato molto, raccogliendo tanti riconoscimenti dai suoi compagni".

CONCRETEZZA - "Vedo una squadra molto concreta. Questa è una gara da serie A e l'abbiamo giocata da squadra che ha costruito tanto. Nel momento difficile ha saputo soffrire rischiando pochissimo. Dobbiamo continuare così".

CALCIATORI - "La serie A è un'altra storia. Ero convinto che in questa rosa ci sono calciatori che hanno perso tempo in serie B e che meritano altri palcoscenici. Dobbiamo continuare così, mi fa piacere di questo perché li vedo lavorare tutti i giorni".

GRUPPO - "A Livorno stavo facendo entrare Improta al 56', poi dopo ho cambiato idea per vari motivi e non è entrato. Tello non ha giocato. Sono ragazzi straordinari a essere i primi tifosi. Giovedì cambierò qualcosa perché è giusto dare chance a tutti".

CLASSIFICA - "Mettere un bel vantaggio prima di finire l'anno potrebbe essere importante, anche perché nel ritorno avremo molti scontri diretti in trasferta".

TIFOSI - "L'orario non ha facilitato la gente, ma chi è venuto ci ha dato grande carica. Mi auguro che domenica si faccia la festa di fine anno, ma adesso pensiamo al Chievo. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti".